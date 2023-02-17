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Umudun adı Mustafa oldu, depremden 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı

3. Sayfa Haberleri

Umudun adı Mustafa oldu, depremden 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da depremden 261 saat sonra Mustafa Avcı adlı vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da depremden 261 saat sonra Mustafa Avcı adlı vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı. Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken enkazdan çıkarıldığı sırada el sallayıp ekipleri alkışlaması herkesi sevince boğdu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Mustafa Avcı Hatay 3. Sayfa Haberler

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