Umudun adı Mustafa oldu, depremden 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da depremden 261 saat sonra Mustafa Avcı adlı vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da depremden 261 saat sonra Mustafa Avcı adlı vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı. Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken enkazdan çıkarıldığı sırada el sallayıp ekipleri alkışlaması herkesi sevince boğdu. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Mustafa Avcı Hatay 3. Sayfa Haberler

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