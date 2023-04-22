Umuda yolculuk kamyon kasasında sona erdi

Yasa dışı yollardan Aydın'ın Didim ilçesi üzerinden Yunan adalarına kaçmak isteyen 79 düzensiz göçmen Didim'e giriş yaptıklarında emniyet güçlerince durduruldu. Kamyonetin emniyet güçlerince durdurulmasının ardından yaya olarak kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler emniyet güçlerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Didim ilçesi üzerinden Yunan adalarına kaçmak isteyen çeşitli uyruklara 79 düzensiz göçmenin içerisinde bulunduğu kamyon akşam saatlerinde Didim'e giriş yaptı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün takibi aldığı kamyon Atatürk Bulvarı'na girdiği anda emniyet güçlerince durduruldu. Kamyonun durduğunu fark eden düzensiz göçmenler kamyon kasasından inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçan düzensiz göçmenler emniyet güçlerince yakalandı. Emniyete götürülen düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - AYDIN