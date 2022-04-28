Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde asayiş düzeni bozdukları gerekçesiyle şikayetlerin artmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda; 4 Filistin, 1 Libya, 1 Tunus, 18 Fas ve 6 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Mehmet Akif Endüstri Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonunda bekletilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa