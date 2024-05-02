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Umre Ziyaretine Gitmek İsteyen 400 Kişiyi Dolandırdığı İddia Edilen Turizm Acentesi Sahibi Serbest Bırakıldı

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Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar'ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Çokyaşar ve 4 kişi serbest bırakıldı.

Umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen turizm acentesi sahibi ve 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar'ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Sakarya'da umreye gitme zamanının geçmesi üzerine durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kişi başı yaklaşık 25 bin lira veren ve mağdur olan kişilerle görüşmek için Sakarya'ya gelen Çokyaşar ile 4 kişi toplantı yaptığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Sakarya Bursa Dolandırıcılık Suç Hukuk Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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