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Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar birbirine girdi

Ümraniye'de kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Ümraniye'de kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavga dönüştü. Çok sayıda kağıt toplayıcısının karıştığı kavga telefon kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ümraniye'de Dudullu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasındaki tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı.

(Aykut Zor - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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