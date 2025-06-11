Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Ümraniye Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, iş yerinin deposunda bilinmeyen bir nedenle başladı ve büyük maddi hasara yol açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Yanan iş yeri dron ile böyle görüntülendi

İSTANBUL - Ümraniye Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin yanma anı böyle görüntülendi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinin deposunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobil parçaları satan iş yerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler dükkanların depo kısmına sıçradı. Depoda bulunan malzemelerin alev alması sonucu yangın büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Öte yandan, yangın dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
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