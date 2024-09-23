Üye Girişi
Haberler

Ümraniye esnafı polisin şehit olduğu geceyi anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.

Ümraniye'de 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı. 1 polis memurunun şehit olduğu olayın izleri gün ağarınca ortaya çıkarken, Ümraniye esnafı ise olayla ilgili konuştu.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı. Polis memurlarının da karşılık verdiği silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. (27) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın yaşandığı alan savaş alanına dönerken olayın izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Ümraniye esnafı ise yaşanılan olayı anlattı.

Olayı gören esnaf Ozan Bıçakçı, "Gece 11 buçuk arasında arbede sesi geldi. Böyle bir sıkıntı oldu. Sonra tabii ister istemez geldik. Biz de burada esnafız. Arkadaş polis arkadaşın elinden silahı alıyor, sıkıyor. Diğer polis arkadaşı da münakaşa edince ona da sıkıyor. Daha sonra buradan kaçıyor gidiyor. Herhalde aranması varmış. Annesini de vuruyor bu arada. Maalesef şehit oluyor polis. Bu mahallede yaşıyormuş. Ama tabii tanımıyoruz. 19 yaşlarında bir arkadaşmış. Zaten bir aranması falan varmış. Polis kontrol noktasında soru falan sorarken şüpheli hareketleri dikkat çekmiş. Bodrum sokağa doğru kaçmış. Bodrum sokak yukarı tarafta kalıyor. Orada sokak arasında yakalanmış. Ambulans hemen geldi. Yaralı polisi hemen aldılar, götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri etrafı çevirdi. Bayağı bir geniş kapsamlı aramalar yaptı. Gece bir ikiye kadar bayağı hareketliydi buralar. Polis başından vuruldu. Ben de gördüm. Yerde yatıyordu. Çok kan kaybetmişti. Allah rahmet eylesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye Polis Polis

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartı

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı "İncirlik" şartı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı! Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında ve nereli? Ümraniye'de ne oldu? Polis memuru Şeyda Yılmaz şehit mi oldu? Yarın okullar tatil mi? 24 Eylül okullar tatil edilecek mi? Beşiktaş- Eyüpspor maçından kareler! Beşiktaş- Eyüpspor maçını kim kazandı? Survivor Nisa evlendi mi? Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });