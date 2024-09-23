Ümraniye esnafı polisin şehit olduğu geceyi anlattı

Ümraniye'de 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı. 1 polis memurunun şehit olduğu olayın izleri gün ağarınca ortaya çıkarken, Ümraniye esnafı ise olayla ilgili konuştu.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı. Polis memurlarının da karşılık verdiği silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. (27) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın yaşandığı alan savaş alanına dönerken olayın izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Ümraniye esnafı ise yaşanılan olayı anlattı.

Olayı gören esnaf Ozan Bıçakçı, "Gece 11 buçuk arasında arbede sesi geldi. Böyle bir sıkıntı oldu. Sonra tabii ister istemez geldik. Biz de burada esnafız. Arkadaş polis arkadaşın elinden silahı alıyor, sıkıyor. Diğer polis arkadaşı da münakaşa edince ona da sıkıyor. Daha sonra buradan kaçıyor gidiyor. Herhalde aranması varmış. Annesini de vuruyor bu arada. Maalesef şehit oluyor polis. Bu mahallede yaşıyormuş. Ama tabii tanımıyoruz. 19 yaşlarında bir arkadaşmış. Zaten bir aranması falan varmış. Polis kontrol noktasında soru falan sorarken şüpheli hareketleri dikkat çekmiş. Bodrum sokağa doğru kaçmış. Bodrum sokak yukarı tarafta kalıyor. Orada sokak arasında yakalanmış. Ambulans hemen geldi. Yaralı polisi hemen aldılar, götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri etrafı çevirdi. Bayağı bir geniş kapsamlı aramalar yaptı. Gece bir ikiye kadar bayağı hareketliydi buralar. Polis başından vuruldu. Ben de gördüm. Yerde yatıyordu. Çok kan kaybetmişti. Allah rahmet eylesin" dedi. - İSTANBUL