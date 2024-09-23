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Ümraniye'deki Silahlı Çatışmada Bir Polis Memuru Şehit Oldu

Ümraniye'deki Silahlı Çatışmada Bir Polis Memuru Şehit Oldu
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Ümraniye'de, yakalanan şüpheli şahsın bir polis memurunun silahını alarak ateş açması sonucu ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. hastanede şehit oldu. Olayda şüpheli Y.E.Ç. yaralı olarak yakalanırken, polis memurlarının ve şüphelinin tedavisi devam ediyor. İstanbul Emniyeti, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

Ümraniye'deki silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

İSTANBUL - Ümraniye'de polisler ile yakalanan şüpheli şahıs arasındaki arbedede, şüpheli şahsın bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açması sonucu ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. şehit oldu.

Olay, saat 23.15 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı. Polis memurlarının da karşılık verdiği silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli şahsın yaralı olarak yakalandığı ve hakkında kasten yaralama öldürme suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "22.09.2024 tarihinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yalanmış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Ş.Y. isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir. Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi olan P.G.ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Ş.Y. sağlık görevlilerince yapılan

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaralı şekilde gözaltına alınmış, 'kasten öldürme-kasten yaralama' suçlarından tahkikat işlemlerine başlanmıştır.

Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza

başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa

Ümraniye Polis

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