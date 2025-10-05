Haberler

Ümraniye'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Ümraniye'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Ümraniye'de bir mobilya fabrikasının üst katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadan, maddi hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümraniye'de bir mobilya fabrikasının üst katında çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Şerifali Mahallesi Dergah Sokak'taki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında çevrede güvenlik önlemi alınarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, fabrikanın üst katı hasar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

