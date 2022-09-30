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Ümraniye'de zabıta aracına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Ümraniye'de zabıta aracına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ümraniye'de zabıta aracına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıİSTANBUL Ümraniye'de zabıta ekip aracına arkadan çarpan motosikletli yaralandı.

Ümraniye'de zabıta aracına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İSTANBUL Ümraniye'de zabıta ekip aracına arkadan çarpan motosikletli yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza, Ümraniye'de Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü zabıta ekip aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Tek şeritten akan trafik, kaza yapan motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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