Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"

Ümraniye'de Yangın: İki Katlı Binanın Çatısı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Ümraniye'de Yangın: İki Katlı Binanın Çatısı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde bir dükkanda çıkan yangın, binanın çatısına sıçratırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ümraniye'de dükkanda çıkan yangın çatıya sirayet etti. 2 katlı binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanların bulunduğu katta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyeti sağlarken itfaiye ekipleri yanan çatıyı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

Yangını gören vatandaş Erdi Yarımkol, "Kalktık kapıya vurdular yangın var diye çıktık baktık. 10 dakikada yandı gitti. Elektrik kontağı diyorlar. Burada 2 tane ev ve berber var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu uyarısı: İzin verilmemeli
img

Dev banka milyarlık ikramiye dağıtacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.