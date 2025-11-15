Ümraniye'de Yangın: Bir İşçi Dumandan Etkilendi

Ümraniye'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerinden olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL