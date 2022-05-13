Ümraniye'de yanan evden dumanların yayıldığı anlar kamerada - Haberler

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Ümraniye'de yanan evden dumanların yayıldığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ümraniye'de yanan evden dumanların yayıldığı anlar kamerada

Ümraniye'de 8 katlı apartmanın 7'nci katında bulunan dairede yangın çıktı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de 8 katlı apartmanın 7'nci katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle daireden yoğun duman çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Ümraniye Esenevler Mahallesi Bronz Sokak'ta 8 katlı binanın 7'nci katında çıktı. İddaya göre klimadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ve komşuların yangını 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri bina içerisinden ve merdiven ile dışarıdan daireye ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Kısa sürede kontrol altına alan yangın sonrası dairede maddi hasar oluştu. Yangından ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında daireden çıkan yoğun duman vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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