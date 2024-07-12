Ümraniye'de yabancı dükkan sahiplerinden vergi levhası parası isteyen 3 kişi tutuklandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yabancı uyruklu dükkan sahiplerinden vergi levhası parası isteyen 3 kişinin tutuklanmasının ardından esnaf, o gün yaşananları anlattı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Altınşehir ve Adem Yavuz mahallelerinde 3 Temmuz'da iddiaya göre M.D., B.D. ve H.K. isimli şahıslar mahallede yabancı uyruklu kişilerin işlettikleri dükkanlara girerek vergi levhası sorup, dükkan sahiplerinden 10'ar bin lira istedi. Dükkan sahiplerine 2-3 gün süre veren şahıslar gelip parayı alacaklarını bildirirken, yabancı uyruklu kişiler durumu polise haber verdi. Şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.D. (24), B.D. (24) ve H.K.'yı (21) ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan olayın ardından yabancı uyruklu dükkan sahiplerinin bir süre dükkanlarını kapattıkları öğrenilirken, sokaktaki esnaf o gün neler yaşandığını anlattı.

Mahalle esnafı Süleyman Gül, "2-3 kişi gelmiş buraya, demişler ki bize 10 bin lira para vereceksin. 'Yarın hazırla biz geliyoruz' demişler. O da vergisini verdiğini ve para veremeyeceğini söylemiş. Öyle çekip gitmişler şahıslar. Mekan sahibinden duydum, bana anlattı. Bize gelmediler ama gittikleri dükkana tekrardan geleceklerini söylemişler" dedi. - İSTANBUL