Ümraniye'de vurulan sürücünün cenazesi toprağa verildi

Ümraniye'de denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan ve polis ekiplerine bıçakla saldıran şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç (35) ve yanındaki kardeşi A.G. duruma tepki gösterdi. Öfkelenen iki kardeş otomobillerini ateşe verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine engel oldu. A.G., polisi yere düşürünce polisler de şahsa müdahale etti. Bu sırada Yavuz Genç elindeki bıçakla polislerin üzerine koşarak saldırdı. Polis ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Yavuz Genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kişi ise gözaltına alındı. Yavuz Genç'in cenaze namazı Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Abdurahmangazi mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL