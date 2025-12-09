Haberler

Ümraniye'de zehir tacirine baskın

Ümraniye'de zehir tacirine baskın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirilen operasyonda, bir uyuşturucu satıcısına ait evde 10 kilonun üzerinde uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Şüpheli M.Y. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir uyuşturucu satıcısına ait eve düzenlenen operasyonda, 10 kilonun üzerinde uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Satıcı olduğu anlaşılan zehir taciri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentin Anadolu yakasında kalan Ümraniye ilçesinde narkotik madde ticareti suçu ile ilgili operasyon gerçekleştirdi.

İlçedeki Elmalıkent Mahallesi'nde yer alan bir eve yönelik 6 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda M.Y. (37) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evde 2 parça halinde 10 kilo narkotik madde, 14'ü sigara kağıdına sarılı, 23'ü satış için hazırlanmış paket halde 318 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 27 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli M.Y., gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Aralık Pazar günü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile '6136 SKM' suçlarından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Zehir taciri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title