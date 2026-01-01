Haberler

Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Güncelleme:
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yokuş aşağı kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil takla attı. Atatürk Mahallesi Halide Edip Adıvar Sokak'ta yaşanan kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
