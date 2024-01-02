Ümraniye'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda gerçekleşen trafik kazasında, seyir halindeki otomobil önündeki araca arkadan çarpıp takla attı. Kaza neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Şerifali mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GUP 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyretmekte olan 34 DAD 091 plakalı araca arkadan çarparak takla attı. Kaza sonucu takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL