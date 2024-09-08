Ümraniye'de tekstil malzemeleri taşıyan tırın dorsesi alev alev yandı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tır dorsesi ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Çevre Yolu Ankara istikametinde saat 12.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Yusuf K. hakimiyetindeki 99 ADY 02 Kazakistan plakalı tekstil malzemeleri yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek tüm dorseyi sardı. Yangını fark eden tır şoförü tırın ön kısmı ile dorseyi ayırdı. Seyir halindeki diğer sürücüler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen tır dorsesini yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, tırın dorsesi ve içinde taşınan tekstil malzemeleri kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili de inceleme başlattı. - İSTANBUL