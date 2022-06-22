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Teknoloji mağazasında 3 dakikada 3 milyonluk soygun kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Teknoloji mağazasında 3 dakikada 3 milyonluk soygun kamerada

Ümraniye'de bir teknoloji mağazasına giren hırsızlar levye ile mağazadaki vitrin camlarını parçaladıktan sonra hırsızlık yaptı.

Ümraniye'de bir teknoloji mağazasına giren hırsızlar levye ile mağazadaki vitrin camlarını parçaladıktan sonra hırsızlık yaptı. Yüzlerini şapka ve maske ile kapatan hırsızlar vitrin ve raflarda bulunan ekran kartı, işlemci, laptop gibi ürünleri çaldılar. 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşya hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ümraniye'de 21 Haziran günü gece saatlerinde bir teknoloji mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren yüzleri maske ve şapkayla kapalı hırsızlar, levye ile mağazanın vitrin camlarını tuzla buz etti. Hırsızlar, vitrinlerde ve raflarda bulunan laptop, ekran kartı, işlemci gibi elektronik eşyaları çaldılar. Teknoloji mağazasına giren hırsızlar, 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik malzeme çaldıktan sonra olay yerinden kaçtılar. Öte yandan olay yerinde polisin yaptığı incelemede kan izlerinin bulunduğu, levyeyle camları kıran bir hırsızın cam parçasının isabet etmesiyle yaralanmış olabileceği öğrenildi.

"ALARMI DUYMALARINA RAĞMEN KAÇMAYIP İÇERİ GİRİP BOŞALTIP ÇIKIYORLAR"

Mağaza müdürü Necati Özdağ, "Giren hırsızlar belli ki ürünleri tanıyordu, daha önceden keşfe gelmişler buraya. En pahalı ürünlere yöneldiler. Ekran kartı ve laptoplara yönelik 3 milyonluk mal aldılar. Bu olay tamamen 3 dakika içinde oluyor. Görüntüyü izleyince şok geçirdik. Sabah geldiğimizde her yer dağılmıştı. Camları kırmışlar. Laptopları sökerken kablolara da zarar vermişler. Tekrar çalışmaya başladık. Burada güvenlik önlemleri alınmış halde ama alarmı duymalarına rağmen kaçmayıp kepengi kırıp içeri girip boşaltıp çıkıyorlar" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - İHA)

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