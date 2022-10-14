Ümraniye'de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada

Ümraniye'de cadde üzerinde yol verme sebebiyle taksici ile motokurye arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Sütçü İmam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki motokurye ile taksici arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Taksici ve kuryenin birbirine girdiği kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

"İtiş kakış olduktan sonra birbirlerine girdiler"

Kavgaya tanık olan Miraç Burkut, "Biz burada esnafız, motor taksicinin yanından geçerken galiba sıkışmış, küfür etmiş. Taksici de 'Sen bana mı küfür ettin' diye aşağıya indi. Motorcu küfür etmediğini söyledi ama taksici bayağı kendinden emindi. Sonra biraz itiş kakış olduktan sonra taksici bu sefer motorcuya küfür etti. Birbirlerine girdiler. Sonra taksici arkadaş, arabadan bir şey aldı. Birbirlerine saldırmaya başladılar. Esnafın araya girmesiyle sağa sola dağıldılar" dedi. - İSTANBUL