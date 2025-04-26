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Ümraniye'de Sokakta Bir Kadın Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Ümraniye'de Sokakta Bir Kadın Başından Vurulmuş Halde Bulundu
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Ümraniye'de bir kadın, sokakta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından katil zanlısının polise teslim olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de bir kadın sokakta başından vurulmuş halde ölü bulundu. Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken, katil zanlısının polise teslim olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.45'te Finanskent Mahallesi 3125. Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, sokakta bilinmeyen bir nedenle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından katil zanlısının polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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