Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de Şile otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza yapan otomobile başka bir cipin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Ümraniye'de Şile yolu Çekmeköy Kavşağı mevkiinde Şile istikametinde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile yolunda seyir halinde olan 34 LA 9230 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otoyol ortasında bulunan bariyerlere çarparak yan döndü. Yan dönen otomobile arkadan gelen 34 BIM 348 plakalı Hyundai marka cip çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücülerin olayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolu tek şeride düşürerek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından yaralı sürücüleri hastaneye sevk etti.

Öte yandan, kaza sebebiyle trafik tek şeride düşürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa