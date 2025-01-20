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Ümraniye'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Ümraniye'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil birden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı birden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili hemen sağa çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının sona ermesi ile beraber ekipler tarafından TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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