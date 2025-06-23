Ümraniye'de Polisten Kaçan Şüpheliler Kıstırıldı

Ümraniye'de polisten araçla kaçan şüpheliler sokakta kıstırıldı. Şahıslardan biri aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.

Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kullandıkları araçla polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheliler bir sokakta kıstırıldı. Araç durdurulduğu esnada şüphelilerden biri yaya olarak polislerden kaçmaya çalıştı. Ara sokakta yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin polisten kaçma sebebinin ehliyetsiz olması olduğu iddia edildi. Yakalanan şüpheliler haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL