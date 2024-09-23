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Ümraniye'de polis silahını gasp eden saldırgan iki polisi yaraladı

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İstanbul Ümraniye'de bir şahıs, polis memurunun silahını alarak rastgele ateş açtı. Olayda biri ağır olmak üzere toplam iki polis yaralandı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de dehşet anı kamerada... Polisin silahını alıp ateş açtı: 2 polis yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir şahıs, polis memurunun silahını alıp ateş açtı. Olayda biri ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı. Olay anı ve ateş açan şahsın yakalanma anı kameraya yansıdı

Olay, 23.45 sularında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi petrol yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle polisin silahını gasp ederek rastgele ateş açtı. Olay sonucu biri ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de polis silahını gasp eden saldırgan iki polisi yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa

Politika İstanbul Ümraniye Güvenlik 3-sayfa Polis Olay Suç

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