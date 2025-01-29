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Ümraniye'de Otomobilin Otobüse Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Ümraniye'de Otomobilin Otobüse Çarpması Sonucu 2 Yaralı
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TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralıların durumu iyi. Olay sonrası trafik bir süre kapandı.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpası sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.20 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda seyreden otomobil, önünde ilerlemekte olan yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kaza neticesinde 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar tedbir amaçlı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla TEM Otoyolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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