Ümraniye'de otomobilden uyuşturucu satışı yapan şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de otomobilden uyuşturucu satışı yapan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ümraniye'de otomobilden uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Ümraniye'de otomobilden uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, şahsın direksiyon kısmının altındaki bölmede uyuşturucu maddeleri sakladığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye'de otomobil ile uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs, 14 Temmuz Perşembe günü saat 23.40 sıralarında, Tepeüstü Mahallesi'nde araç içerisinde yakalandı.

Adının H.Ö. olduğu tespit edilen şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 2 parça taş kokain ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramada ise, 26 parça halinde 9,74 gram taş kokain, 415 euro, 100 dolar, ve bin 745 TL ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda, şahsın uyuşturucu maddeyi direksiyonun alt kısmındaki bölmede sakladığı görüldü.

Farklı konulardan 5 adet suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli şahıs, 15 Temmuz günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümraniye Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title