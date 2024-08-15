Üye Girişi
Haberler

Ümraniye'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki iki kişi yaralandı.

Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki iki kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Ümraniye ilçesi, Sinpaş Yolu üzerinde saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BCA 566 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje vurdu, ardından da takla atarak durabildi. Kazada otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırırken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye istanbul 3-sayfa trafik İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Kremalı Midye tarifi! En güzel Kremalı Midye tarifi! Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nerenin yemeğidir? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (15 Ağustos Perşembe)? 15 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Kupa kim kazandı (UEFA)? Real Madrid Atalanta kaç kaç bitti ÖZET ve GOLLER izle! Galatasaray Youngboys maçı TRT'de mi, ŞİFRESİZ Mİ? TRT Şampiyonlar Ligi'ni aldı mı 2024? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, tedavisi nasıl yapılır? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği bulaşma yolları nelerdir, nasıl bulaşır? Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü, ölüm oranı ne? Süper Kupa finali hangi kanalda 2024? Real Madrid ile Atalanta maçı nerede oynanıyor? 2024 UEFA Süper Kupa hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL? Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Tawoon Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? DGS iptal mi, DGS neden açıklanmıyor? Galatasaray UEFA Süper Kupa kazandı mı? Fenerbahçe UEFA Süper Kupa kazandı mı?
title