Üye Girişi
Haberler

Ümraniye'de Otomobil Minibüse Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında TEM Otoyolu Çakmak Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 EUP 783 plakalı otomobil sürücüsü, 34 HDN 239 plakalı minibüsü sollayacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarına savruldu. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralanırken 1 kişi yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün olay yerine yakınını çağırıp, kendisini otomobil sürücüsü olarak gösterdiği öğrenildi. Polis alkollü sürücüyü ve yakınını gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Ümraniye trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi

 İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title