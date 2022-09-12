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Ümraniye'de okulların önünde sıkı denetim

3. Sayfa Haberleri

Ümraniye'de okulların önünde sıkı denetim2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla Ümraniye'de polis ekipleri, okul önünde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı.

Ümraniye'de okulların önünde sıkı denetim

İSTANBUL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla Ümraniye'de polis ekipleri, okul önünde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı. Şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği Ekipleri denetim gerçekleştirerek okul önlerinde uygulama yaptı. Yapılan denetimde polisler tarafından, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahıslar durduruldu. Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taramasının yapılmasının ardından üzerleri arandı. 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik' yapılan denetimler beş gün boyunca okul çevrelerinde devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - 3. Sayfa

Ümraniye Tragger 3. Sayfa Haberler

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