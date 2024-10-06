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Ümraniye'de Motosikletli Saldırganlar Daireye Ateş Açtı

Ümraniye'de Motosikletli Saldırganlar Daireye Ateş Açtı
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İstanbul Ümraniye'de motosikletli iki kişi, bir binanın 1. katındaki daireye silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ümraniye'de motosikletli 2 kişi, bir binanın 1. katındaki daireye silahla ateş açarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenşehir Zambak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın 1. katındaki daireye motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği yere güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik Ümraniye istanbul Politika 3-sayfa Polis Olay Suç

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