Ümraniye'de Motosikletli Şahıs Polisten Kaçtı, Dayak Yedi

Ümraniye'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosikletli bir şahıs, birkaç sokak kaçtıktan sonra yakalandı. Şahıs, kaçarken ara sokakta ani fren yapmasına neden olduğu aracın sürücüsünden dayak yedi. Gözaltına alınan şahsa toplamda 24 bin 210 lira para cezası kesildi.

- Polisten kaçan motosikletli, sürücüden dayak yedi

İSTANBUL - Ümraniye'de motosikletli bir şahıs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak birkaç sokak kaçtıktan sonra yakalandı. Şahıs, polis ekiplerinden kaçtığı esnada ara sokakta başka bir araca ani fren yapmasına neden olduğu sürücüden dayak yedi. Gözaltına alınan şahsa toplamda 24 bin 210 lira para cezası kesildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Ümraniye 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri rutin kontrollerini yerine getirdikleri sırada kask takmadığını fark ettiği 34 HJH 241 plakalı motosikleti kullanan Talha T.yi durdurmak istedi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak üç sokak kaçmaya başladı. Ardından polis ekipleri Talha T.'yi bir başka sokakta kıskıvrak yakaladı.

Ani fren yaptırdığı adamdan dayak yedi

Motosikletli şahıs o esnada polis ekiplerinden kaçtığı esnada ara sokakta başka bir araca ani fren yaptırarak araç içindeki küçük çocuğun koltuğa çarparak burnunun kanamasına sebep oldu. Küçük çocuğun babası Aziz C. yaşananlar üzerine ekiplerin yanında bulunan şahsı, darp etmek istedi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaş sakinleştirildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trafik magandasına 24 bin lira ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipler, Talha T.'ye "Geçiş kurallarına uymama, işaret ve levhalara uymama", "yayalara geçişini engelleme", "arka arkaya şerit değiştirme", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme", "sürücü belgesiz araç kullanma", "trafik zabıtalarına uymama", "trafiği tehlikeye düşürmek", "hatalı sollama", "şerit izleme kurallarına uymamak", "öndeki araç ile takip mesafesini korumama", "geçme kurallarına uymamak", "kask takmama" ve "ters yön ve ruhsat bulundurmama" maddelerinden toplamda 24 bin 210 TL idari para cezası uygulandı.