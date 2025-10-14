Haberler

Ümraniye'de Motosiklet Yayaya Çarptı, İki Kişi Yaralandı
Ümraniye'de trafik ışıklarının bulunduğu noktada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosikletin çarpması sonucu hem yayayı hem de motosiklet sürücüsünü yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ümraniye'de trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerine meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu noktadan karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın yoldan geçen araçları beklediği ve karşıya geçmek için yola adım attığı anda hızla gelen motosikletin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

