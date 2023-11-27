Ümraniye'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Ümraniye'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada çalıntı motosikletler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ümraniye'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta Üsküdar Bulgurlu'da motosiklet çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Rüzgar A. (22), Kerem A. (35) ve Davut G. (38) olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelileri Ümraniye'de bir adrese düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerden motosiklet tamircisi olan Davut G'nin kullandığı depoda yapılan aramada, şasi ve motor numarası kazınmış iki motosiklet, tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

Ayrıca, Kerem A'nın üst aramasında 1,8 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Rüzgar A'nın 34'ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere 39, Kerem A'nın ise 6'sı motosiklet hırsızlığı olmak üzere 11 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.