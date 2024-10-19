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Ümraniye'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Ümraniye'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
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Ümraniye'de bir mobilya üretim atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, çatının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Ümraniye'de bir mobilya üretim atölyesinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Bayrak Caddesi üzerinde saat 14.50 sıralarında çıktı. İddiaya göre, mobilya üretimi yapan üç katlı bir iş yerinin çatısında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar ve çalışan işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yanan çatı küle döndü. Yangından çıkan ve çevreye yayılan dumandan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, ağızlarını kıyafetleriyle kapattı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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