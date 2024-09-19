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Ümraniye'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Ümraniye'de Mobilya Atölyesinde Yangın
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Ümraniye'de bir mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı, polis inceleme başlattı.

Ümraniye'de bir mobilya üretim atölyesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

Yangın, İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Kerem Sokak üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir mobilya üretim atölyesinden bilinmeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm mobilya malzemelerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan mobilyaları söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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