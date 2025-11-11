Haberler

Ümraniye'de Kuvvetli Rüzgar, Gökdelen Temizlik İşçilerini Zor Durumda Bıraktı

Güncelleme:
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, gökdelen dış cephesinde cam temizliği yapan işçilerin zor anlar yaşamasına neden oldu. İşçiler, rüzgarın etkisiyle uzun süre savruldu, olay panik dolu anlara sahne oldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, cam temizliği yapan işçilere zor anlar yaşattı. Gökdelenin dış cephesinde halatlarla çalışan işçiler, rüzgarın etkisiyle uzun süre savruldu.

Olay, Ümraniye'deki Finans merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya çıkan temizlik işçileri, aniden şiddetini artıran rüzgarın etkisinde kaldı. Metrelerce yüksekte savrulan işçiler, yaklaşık 2 buçuk saat boyunca binadan inmeye çalıştı. Halatlara sıkıca tutunarak denge sağlamaya çalışan işçilerin yaşadığı panik dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, temizlik çalışması tedbir amaçlı durduruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
