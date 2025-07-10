Ümraniye'de Konvoy Yapan 9 Sürücüye 165 Bin TL Ceza

Ümraniye'de alt geçitte konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye toplam 165 bin 795 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 6 Temmuz'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yapıldı. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, araç sürücülerinin Ümraniye ilçesindeki bir alt geçitte konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, araç plakaları sorgulanarak kimlik bilgileri tespit edilen A.Ö. (23), A.D. (16), H.H.Ö. (38), M.A. (19), T.K. (25), U.B. (22), H.B. (19), A.G. (17) ve F.A.S. (19) isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslara yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak', 'Muayenesiz araç kullanmak', 'Tescil plakasında değişiklik yapmak', 'Araçlara mevzuata aykırı aksesuar takmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Kol ve grup halinde araç kullanmak' ve 'Yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden toplam 165 bin 795 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi. Öte yandan F.A.S. isimli şahıs hakkında trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle TCK 179/2 ve TCK 223 maddesine istinaden gerekli adli işlemler başlatılarak, 9 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı aktarıldı. - İSTANBUL