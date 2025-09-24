Haberler

Ümraniye'de Kontrollü Patlatma Anında Sokak Kedileri Panikle Kaçtı

Ümraniye'de Kontrollü Patlatma Anında Sokak Kedileri Panikle Kaçtı
Ümraniye'de bir inşaat alanında gerçekleştirilen kontrollü patlama sırasında, güvenlik kameraları kaydedilen anlarda iki sokak kedisinin panikle kaçması dikkat çekti. Patlama, çevredeki bazı evlerin camlarının kırılmasına ve araçlara hasara yol açtı.

Ümraniye'de bir inşaat alanında gerçekleştirilen kontrollü patlatmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki sokak kedisinin panikle kaçtığı anlar yer aldı.

Olay, dün Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanında yapılan kontrollü patlatma sırasında etrafa saçılan taşlar mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle savrulan taş parçaları bazı evlerin ve dükkanların camlarını kırarken, park halindeki araçlarda ise maddi hasara neden oldu.

Patlatma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, patlama nedeniyle kameranın şiddetle sallandığı, o sırada sokakta bulunan iki kedinin korkuyla kaçtığı anlar dikkat çekti. - İSTANBUL

