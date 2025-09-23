Ümraniye'de Kontrollü Patlama: Evler ve Araçlar Hasar Gördü

Ümraniye'de inşaat alanında kontrollü bir patlama gerçekleşti. Patlamada evler, dükkanlar ve araçlar hasar gördü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanında kontrollü dinamit patlaması gerçekleştirildi. Yapılan patlamanın etkisiyle etrafa saçılan taşlar bazı evlerin ve dükkanların camlarını kırdı. Mahallede park halinde bulunan 5 araçta ise hasar meydana geldi. Öte yandan, etrafa sıçrayan büyük taş parçalarının bazı evlerin içine kadar girdiği görüldü.

Patlama sonrası can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevrede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"'Allah korusun, herhalde ev yıkılıyor' dedik"

Olaya şahit olan mahalle sakini Ali Kemal Yükseker, "Bir dinamit patlatıldı. Biz de 'Allah korusun, herhalde ev yıkılıyor' dedik. Hatta buradaki sokaktaki abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, herkes zaten sokaktaydı. Biz, 'herhalde deprem oldu' dedik. Çok büyük şiddetteydi. Nereden baksanız 200 metreye kadar çok ciddi bir etki oldu. Siz de gördünüz mesela, kaya parçası burada. Allah'tan arabaya gelmiş. Hasar arabada. Ama yarın, bugün bu bizlerden birine gelse bunun sonucu ne olur ki? Burada insan sağlığı var. O yüzden ciddi anlamda bu konudan dolayı rahatsızız. Gerekli kurumlara, başta polis olmak üzere, şikayetimizi yapacağız. En azından daha sağlıklı ilerlesin" dedi.

"Taşlar araçlara ve evlere zarar verdi"

Mahalle muhtarı Ali Çoruh ise, "Bu patlama sırasında mahallemizdeki komşularımız rahatsız oldular. Taşlar araçlara zarar verdi, evlere zarar verdi. Çocuklar korktular. Aileler korktular. Tabii bu korkunç olay büyük geçmiş olsun diyorum mahallemiz adına. Bununla alakalı burada ilgileniyoruz. Vatandaşlarımız hangi konuda zarar görmüşlerse o zararlarını ne şekilde görmüşlerse zararlarını bir şekilde karşılamak açısından burada vatandaşlarımızla birlikte çalışma içerisindeyiz" diye konuştu. - İSTANBUL