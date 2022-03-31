Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarptı: 2 yaralı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda seyir halinde olan 3 araca arptı. Zincirleme kazaya bir araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Zincirleme kazaya karışan araçlar ve kaza alanı dron ile görüntülendi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ümraniye'de TEM otoyolu FSM köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DKB 953 plakalı Wolksvagen Passat marka araç sürücüsü, yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek trafikte seyir halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazaya karışan Dacia marka araç sürücüsü Erman İnan ve yanındaki Serhat Uzun isimli vatandaş araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu ve olay yeri havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa