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Ümraniye'de Kaza: Emniyet Şeridindeki Araç Takla Attı

Ümraniye'de Kaza: Emniyet Şeridindeki Araç Takla Attı
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İstanbul Ümraniye'de emniyet şeridinde duran bir otomobil, aniden yola fırlayarak başka bir araca çarptı ve takla atarak devrildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de emniyet şeridinde duraklama yapan otomobil, bir anda yola atlayınca solundan gelen araca çarptı, ardından takla atarak refüje doğru devrildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında İstanbul Çevreyolu Ümraniye Kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, 34 FJC 149 plakalı Volkswagen marka araç emniyet şeridinde durdu. Emniyet şeridinden bir anda normal şeride geçiş yapmaya çalışınca soldaki araca çarparak takla attı, ardından refüje doğru devrildi. Kazada G.E. isimli araç sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü G.E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Muhammet Kuyumcu, "Araç sağda, emniyet şeridinde bekliyordu. Birden hareket etti, oradan bir araca çarptı, sekti. Ben hemen arkasındaydım, nöbet geçirdiğini fark ettim" dedi. Zafer Bulut isimli bir vatandaş ise, "Araç sağ tarafta durmuştu önce, bir problem olduğu belliydi. Bir anda yola fırladı. Yola fırlayınca bir arabaya çarptı, bariyerlere çarptı, sonra kendini tekrar sağ tarafa attı, vura vura en son elektrik direğine çarptı. Araba ters devrilince biz de yangın tüplerini aldık ne olur, ne olmaz diye. Kendisi şeker hastası ve doktormuş" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, devrilen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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