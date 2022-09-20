Son dakika haberi | Kadın sürücüyü sıkıştıran maganda kamerada

Ümraniye'de seyir halinde olan kadın sürücüyü aracıyla sıkıştıran maganda, kazaya sebebiyet veriyordu. O anları cep telefonu ile kaydeden kadın sürücü, 'derdin ne' diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, isminin Feyza olduğu öğrenilen kadın sürücü, seyir halindeyken, 34 BKL 284 plakalı sürücü tarafından sıkıştırıldı. Uzun bir süre kendisine selektör yakıp aracı ile sıkıştıran ve kazaya sebebiyet veren maganda karşısında panik yaşayan kadın sürücü, o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde kadın sürücünün seyir halinde olduğu ve arka taraftan gelen magandanın kadın sürücüyü sıkıştırdığı, kadın sürücünün ise 'derdin ne' diyerek tepki gösterdiği görülüyor.

(Cüneyt Sevindik - İHA)