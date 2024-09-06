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Ümraniye'de İşyeri Çatısında Çıkan Yangın Araç Trafiğine Neden Oldu

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Ümraniye'de bir işyerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çıkan yangın araç trafiğine ve sürücüler arasında tartışmaya neden oldu.

Ümraniye'de bir işyerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çıkan yangın araç trafiğine ve sürücüler arasında tartışmaya neden oldu.

Olay, İstanbul Ümraniye ilçesi, Şerifali Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir işyerinin çatısında duman çıktığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Aşırı araç trafiği nedeniyle bazı sürücüler kaza yaparak kendi aralarında tartıştı. Yangının tam anlamıyla söndürülmesiyle trafik normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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