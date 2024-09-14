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Ümraniye'de İETT Otobüsü Sürücüsü ile Araç Sahibi Arasında Kavga Çıktı

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İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün sürücüsü, diğer sürücülerin üzerine kırdığı gerekçesiyle tartışma yaşadı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsü şoförü kullandığı otobüsü diğer sürücülerin üzerine kırdığı gerekçesiyle, tartışma çıktı. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Ümraniye ilçesinde 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mercedes 34 TN 2291 plakalı İETT otobüsü şoförü seyir halindeyken, cadde üzerinde diğer seyir halindeki sürücülerin üzerine kullandığı aracı sürerek sıkıştırdı. Yaşanılan olay karşısında öfkelenen otomobil sürücüsü aracından inerek İETT otobüsünün şoförü ile tartıştı. Tartışma sırasında İETT şoförü aracından inerek otomobil sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri kavgayı ayırdı. Bir kaç dakika sonra yine aynı şekilde İETT otobüsünün şoförü bu defa da başka bir aracı sıkıştırdı. Yaşanılan olay ve tartışma anlarını ise otomobil içerisindeki bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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