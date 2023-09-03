Ümraniye'de Giysi Kumbarası Soyuldu

Ümraniye'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla sokak üzerine yerleştirilen giysi kumbarası soyuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadın ve erkek topladıkları kıyafetleri çuvala doldururken görülüyor.

ÜMRANİYE'de, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokak üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, soyuldu. Kumbaranın içine giren bir çocuğun yardımıyla hırsızlığı gerçekleştiren kadın ile erkek, topladıkları kıyafetleri çuvala doldurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye, Elmalıkent Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokağa yerleştirilen giysi kumbarası bir kadın ve erkek tarafından soyuldu. Yanlarında iki çocuğun da bulunduğu çift, çuval monte edilmiş sepetli motosikleti, kumbaranın yanına park etti. Çocuklardan biri, giysi kumbarasının kapağından içeri girdi. Şüpheli kadın, çocuğun kapaktan uzattığı giysileri alarak tek tek çuvala yerleştirdi.

BEĞENMEDİĞİ KIYAFETİ ÇÖPE ATTI

Kadının, bir kıyafeti beğenmeyerek kumbara kenarındaki çöp konteynerine attığı görüldü. Yaklaşık 2 dakika süren hırsızlık sonunda, kumbaradaki çocuk, kapağın başında bekleyen kadının yardımıyla dışarıya çıktı. Çift, daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Hırsızlık anları, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kumbaranın kapağından kendisine uzatılan giysileri alarak çuvala yerleştirdiği görülüyor. Kadın, beğenmediği giysiyi kumbara kenarına bıraktıktan bir süre sonra çocuk dar kapaktan dışarı çıkıyor. Hırsızlık şüphelileri daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.