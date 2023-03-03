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Ümraniye'de finans merkezinde çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Ümraniye'de inşaatı devam etmekte olan finans merkezindeki bir binanın 51'inci katında aküden kaynaklandığı belirlenen yangın, ekipleri harekete geçirdi.

Ümraniye'de inşaatı devam eden finans merkezindeki bir binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi. Yangın söndürülürken, yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.

Ümraniye'de finans merkezindeki yangın, ekipleri harekete geçirdi

CAN KAYBI BULUNMUYOR

Olay, Ümraniye'de yapımı devam eden finans merkezindeki bir binada saat 12.20 sıralarında yaşandı. Çok katlı binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi. Çevreye yayılan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ümraniye'de finans merkezindeki yangın, ekipleri harekete geçirdi

Yangın çıktığı bina dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümraniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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