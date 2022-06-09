Ümraniye'de feci kaza: Emekli polis hayatını kaybetti - Haberler

Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polise motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayarak yola savrulan emekli polis hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Ümraniye'de saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde motosikletiyle ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve emekli polis yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken hastaneye kaldırılan emekli polis olan vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Adamın yerde yattığını görmüş"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Nazmiye Öztürk, "Olay esnasında eşim dükkanımızın önünde otururken kaza sesini duymuş. Bakmaya gittiğinde adamın yerde yattığını görmüş. Durumu da ağır gözüküyormuş. 8 yıldır burada esnafız. Bu sıralar çok fazla kaza yaşanmaya başladı" diye konuştu.

Öte yandan yaşanan kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan emekli polis çarptığı ve yaya ile motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görülüyor. Çarpmanın ardından motosiklet bir süre sürücüsüz bir şekilde yolda ilerliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa