Ümraniye'de ev sahibi ile kiracının fahiş zam kavgası kamerada

Ümraniye'de kiracı ile ev sahibi arasında zam tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kiracı, bin 500 lira olan kirasının 6 bin lira yapılmasını kabul etmeyince ev sahibi kapısına gelerek kendisine hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Ümraniye'de meydana geldi. 2 sene kirada oturan Recep Emirhan Dinç ile ev sahibi arasında kira zammı tartışması çıktı. Ev sahibi, bin 500 lira olan kirayı 6 bin liraya çıkarmak isteyince kiracı Emirhan Dinç zammı kabul etmedi. İddiaya göre ev sahibi, kiracıya 'eve zarar vermişsin' diyerek kapısına geldi. İkili arasında burada çıkan tartışmada Dinç'in iddiasına göre darp edildi.

Olay sonrası ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Cep telefonuna yansıyan görüntüde kiracı Recep Emirhan Dinç koşarak sokaktan uzaklaşırken ev sahibinin ise, "Görüntüyü sileceksin. polisi arıyorum. Benim iznim olmadan benim görüntümü alıyorsun. Sen benim görüntümü alırsan. Saldırırım tabi" diye söylemesi dikkat çekti.

"Bin 500 liradan 6 bin liraya çıkarmak istedi"

Kiracı Recep Emirhan Dinç, "2 senedir burada kiracıyım, kirayı bin 500 liradan 6 bin liraya çıkarmak istedi ve kabul etmedim. Bana iftiralar attı ve kapıma gelip beni darp etti. Çok huzursuz olduk ve çıkmak zorunda kaldık. Hem fahiş zam yapıyor hem de kapıma gelip beni darp etti. Devletin bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorum. Karakola başvurdum. Ama 2 gün sonra yeniden geldi. Bin 500 liraya oturuyordum, 6 bin lira istedi. '7 bin 500 liraya hazır kiracım var eğer çıkacaksan onu alacağım, çıkmazsan 6 bin liraya otur' dedi. Ben 4 katı zammı kabul etmeyince bana iftira attı, 'komşulardan ses geliyor eve gelip kontrol edeceğim' dedi. Ben de kabul etmedim. Kapıya geldi. Küfür ederek beni darp etti." şeklinde konuştu. - İSTANBUL